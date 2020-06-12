Бишкек, , 17:42 — REGNUM Во второй половине 2020 года банки и микрокредитные компании Киргизии должны будут выдать порядка 14 млрд сомов (около 13 млрд рублей) льготных кредитов в рамках второго антикризисного плана, утвержденного правительством. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Эркин Арснадиев, передает «Кабар».

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По его словам, на эти деньги могут рассчитывать предприятия и предприниматели, работающие в отраслях, ориентированных на производство и переработку, на импортозамещение, на обеспечение продовольственной безопасности, на производство медизделий и средств индивидуальной защиты.

Также, как отмечает высокопоставленный чиновник, их будут предоставлять компаниям, работающим в сферах туризма, услуг и розничной торговли, и предпринимателям, которые перейдут на работающие онлайн кассовые аппараты.

Асрандиев подчеркнул, что кредиты будут предоставляться только в национальной валюте под 6% — 14% годовых на срок от трех до пяти лет.

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