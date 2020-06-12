Бишкек, , 17:15 — REGNUM Председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов во время посещения недостроенной ТЭЦ — 2 столицы Киргизии рассказал о вариантах ее реабилитации, оборудования и запуска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 12 июня.

По словам Осмонбетова, теплоэлектроцентраль, в случае ее введения в строй, можно будет запустить в теплофикационном режиме или в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергий с использованием природного газа в качестве основного топлива и мазута — в качестве резервного.

В качестве альтернативного варианта предложено построить парогазовую установку на территории ТЭЦ — 2 с комбинированной выработкой электричества и тепла, которое можно будет использовать для отопления жилых домов и административных зданий.

Подводя итог, глава госкомитета отметил, что киргизская столица крайне нуждается в еще одной теплоэлектроцентрали, а потому необходимо поскорее ее достроить и запустить в эксплуатацию.

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