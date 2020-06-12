Киев, , 16:22 — REGNUM Первый транш от Международного валютного фонда был получен Украиной. Об этом 12 июня сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в своём Twitter.

Смолий сообщил об получении Украиной первого транша от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Глава НБУ уточнил, что денежные средства поступали в разных валютах от стран-членов фонда и в настоящее время процесс завершён.

Также Смолий отметил, что вместе с поступившими финансовой помощью от Евросоюза международный резервный фонд Украины составил $28,7 млрд.

Напомним, что МВФ утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов. Для принятия положительного решения Киев предпринял ряд шагов со стороны Киева, в частности, был принят закон о продаже земли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экономиста Александра Гончарова, Украина уже проела благополучие как минимум двух будущих поколений.

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