Лондон, , 16:01 — REGNUM Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало проверку приобретения сервиса Giphy американской компанией Facebook на соответствие антимонопольным требованиям. 12 июня об этом сообщает пресс-служба CMA.

Представители Facebook объявили о приобретении сервиса создания и обработки GIF-изображений Giphy в мае 2020 года. Планируется, что этот сервис, которые используется многими платформами, включая Twitter, Snapchat и TikTok, будет интегрирован с принадлежащей Facebook социальной сетью Instagram. Точная стоимость сделки не раскрывается, эксперты считают, что она составила около $400 млн.

В CMA объявили о начале проверки этой сделки на существенное снижение конкуренции на соответствующем рынке. До 3 июля в ведомстве примут комментарии от всех заинтересованных сторон, после чего примут окончательное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года глава антимонопольной службы Франции Изабель де Сильва заявил, что антимонопольные ведомства должны были заблокировать сделку по приобретению компанией Facebook мессенджера WhatsApp в 2014 году.

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