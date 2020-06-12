Вильнюс, , 15:43 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал Латвию бойкотировать закупки электроэнергии у Белорусской АЭС .

«Если так или иначе, через закупки в Прибалтийских странах, если эта энергия попадёт в Польшу, будет поставлено под угрозу соглашение о синхронном переходе к европейской системе энергообеспечения. Решение должно быть политическим» — высказался после встречи с польским премьером Матеушем Моравецким Сквернялис, сообщает агентство ЛЕТА.

Отключение Прибалтики от кабеля BRELL соединяющего эти страны с Россией и Белоруссией, было достигнуто Ригой, Вильнюсом и Таллином, и должно произойти в 2025 году. Литва всегда выступала против самого существования АЭС в белорусском Островце, и давно пытается убедить соседей поступить также вопреки экономической логике и здравому смыслу.