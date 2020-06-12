Рига, , 15:32 — REGNUM Опрос Видземской высшей школы (ViA) 146 ведущих компаний туристической отрасли и гостиничного бизнеса Латвии показал, что более 50% их сотрудников в данное время не имеют работы, пишет портал Dienass Business.

Падение оборота из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года у 50% компаний колебалось в диапазоне от 80% до 100%. Чуть более половины опрошенных компаний, всего 80 предприятий, заявили, что в данный момент их сотрудники получают пособия по простою. 85 фирм заявили о вынужденных, массовых, до 150 человек, увольнениях.

Более 50% опрошенных предпринимателей высказались за прямое субсидирование рабочих мест со стороны правительства в размере 25% уплаченных компанией в 2019 году налогов на рабочую силу. Причём сумма дотации для одного работника не может быть ниже 700 евро в месяц. Существующие меры поддержки — займы через государственную финансовую институцию Altum, 70% опрошенных считают неэффективным решением, которое не решает проблемы, а только увеличивает кредитные обязательства компании.