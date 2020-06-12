Минск, , 15:25 — REGNUM Активнее использовать местные виды топлива призвал вместо нефти и газа президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 июня в ходе совещания в городе Полоцке в Витебской области.

Белорусский лидер заявил, что торф, щепа и опилки буквально валяются под ногами, в то время, как их можно использовать в качестве топлива, а не «ездить и выпрашивать» нефть и газ. Лукашенко похвалил власти Витебского региона за то, что они уже научились использовать местные виды топлива и отметил, что такой опыт надо распространить по всей стране, так как в Белоруссии хватает гибнущей древесины.

Александр Лукашенко «Молодцы, развернулись по пеллетам. Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо», — похвалил местные власти Лукашенко.

Президент Белоруссии поручил правительству проработать вопрос с производством пеллет (древесных гранул) и с реализацией продукции, так, чтобы производители не конкурировали друг с другом на европейском рынке и не сбивали цену.

Ранее ИА REGNUM сообщало о требовании властей Белоруссии пересмотра цен на российский газ.

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