Минск, , 14:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива, а также консолидировано экспортировать данную продукцию на европейский рынок. Об этом 12 июня белорусский лидер заявил в ходе совещания в Полоцке (Витебская область), сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Лукашенко в Белоруссии торф, щепа и опилки буквально валяются под ногами.

«А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что данный опыт нужно распространять на всю страну. Так как гибнущей древесины в Белоруссии по словам президента республики «сегодня достаточно».

«Молодцы, развернулись по пеллетам (англ.pellets — гранулы) Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо», — добавил глава республики.

Лукашенко также призвал «взять в одни руки» реализацию белорусской топливной продукции на европейском рынке для того, чтоб в условиях конкуренции между производителями не «сбить цену» и не «уйти в минус по рентабельности».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусские власти продолжают поднимать вопрос о пересмотре цен на российский газ.