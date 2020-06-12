Минск, 12 июня 2020, 14:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива, а также консолидировано экспортировать данную продукцию на европейский рынок. Об этом 12 июня белорусский лидер заявил в ходе совещания в Полоцке (Витебская область), сообщает пресс-служба главы республики.
По словам Лукашенко в Белоруссии торф, щепа и опилки буквально валяются под ногами.
Он также добавил, что данный опыт нужно распространять на всю страну. Так как гибнущей древесины в Белоруссии по словам президента республики «сегодня достаточно».
Лукашенко также призвал «взять в одни руки» реализацию белорусской топливной продукции на европейском рынке для того, чтоб в условиях конкуренции между производителями не «сбить цену» и не «уйти в минус по рентабельности».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусские власти продолжают поднимать вопрос о пересмотре цен на российский газ.