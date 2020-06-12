Москва, , 10:12 — REGNUM Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в январе — мае 2020 года, по предварительным оценкам, составил 409,12 млрд рублей. Об этом сказано в материалах Министерства финансов России.

Согласно данным Минфина, доходы за данный период составили 7,89 трлн рублей (38,3% к общему объему доходов на год). Из них нефтегазовые — 2,436 трлн рублей.

А вот расходы бюджета за данный период составили 8,3 трлн рублей. Это 42,2% к общему объему расходов на год, которые были утверждены законом о бюджете. Однако с учетом внесенных изменений — это 37,8%.

Таким образом, дефицит бюджета за указанный период составил 409,12 млрд рублей.

Напомним, что крупные средства власти выделили на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии.