Пенза, , 21:56 — REGNUM В четверг, 11 июня в режиме видеосвязи состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. По итогам этого разговора глава региона дал ряд поручений областному правительству.

Так, министерству финансов необходимо проанализировать состояние бюджета, оценить последствия пандемии и минимизировать их, принять меры для снижения долговой нагрузки на бюджет.

Заместителю председателя регионального правительства Олегу Ягову поручено наладить активную работу по легализации труда во всех сферах, так как очень высок процент пензенцев, трудящихся в «серой» зоне.

Курировать совместную работу минэкономики и корпорации развития Пензенской области по активному развитию предпринимательства в городах и районах региона предстоит зампреду Денису Бубнову. Инвестиционная активность во многих районах области низкая, территории необходимо развивать, отметил губернатор.

Зампред Дмитрий Семенов сформирует долгосрочную программу реконструкции инфраструктуры ЖКХ. По словам губернатора, за 2019 года в регионе было пять крупных аварий. Проблема требует дорогостоящего решения, искать его нужно совместно с собственниками сетей.

Объем предстоящих работ большой и результат зависит от каждого, заключил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым поддержал его выдвижение на новый срок на выборах главы региона.

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