Лондон, , 07:27 — REGNUM Власти Великобритании ведут переговоры с крупнейшими частными банками и финансовыми компаниями о возможном повышении налогов для богатейших подданных королевства, передаёт 11 июня агентство Reuters.

По сведениям источников агентства, инициатива принадлежит Министерству финансов Великобритании, которое планирует таким образом пополнить истощенную государственную казну.

Отмечается также, что состоятельных британцев могут привлечь к выделению средств на предоставляемые государством пакеты помощи в связи с распространением коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число выявленных инфицированных коронавирусом в Великобритании возросло до 291,4 тыс. человек

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