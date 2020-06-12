Улан-Удэ, , 07:08 — REGNUM В Бурятии расширен региональный список пострадавших от коронавируса отраслей до 41 вида экономической деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ранее список включал 15 отраслей. В него входили текстильная промышленность, производство одежды и изделий из кожи, мебели, строительство зданий, рекламный бизнес и так далее.

Новый, расширенный список опубликован на сайте регионального правительства. В него, помимо прочего, включены профессиональное образование, общая врачебная практика, оптовая торговля различными товарами, в том числе автомобилями, операции с недвижимостью и прочее.

«Налогоплательщики, для которых данные виды деятельности по состоянию на 1 марта являются основными, могут рассчитывать на отсрочку до 30 декабря 2020 года республиканских, местных (земельный и транспортный, налог на имущество организаций, УСН, ЕНВД) налогов и авансовых платежей по налогам за второй квартал», — отметили в правительстве.