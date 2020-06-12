Тяньцзинь, Китай, , 06:57 — REGNUM В городе центрального подчинения Тяньцзине наблюдается бурное развитие лизинга самолетов и судов, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

В городе насчитывается около 3400 лизинговых компаний, занимающихся самолетами и судами с общим зарегистрированы капиталом около 450 млрд юаней (около $63,6 млрд), сообщили в таможне Тяньцзиня. На конец мая лизинговый бизнес в сфере самолетов и кораблей Тяньцзиня составил более 80% от доли внутреннего рынка Китая в данной сфере в целом, что является выдающимся результатом.

Более половины из 25 крупнейших мировых лизинговых компаний ведут свой бизнес в Тяньцзине, куда было доставлено более 1500 самолетов. Кроме того, в Тяньцзине размещается третья конечная сборочная линия одноместных самолетов Airbus, которая является первой за пределами Европы.