Пекин, , 06:50 — REGNUM Потребительская инфляция в Китае значительно снизила темпы в мае в связи с возобновлением работы и производства после эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс потребительских цен CPI в Китае, который является барометром инфляции, вырос на 2,4% за май в годовом исчислении, что значительно лучше 3,3% в апреле, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

В месячном исчислении, потребительские цены снизились на 0,8%, цены на продукты питания, который имеют около трети веса в китайском индексе CPI, упали на 3,5% в прошлом месяцев.

Цены на овощи упали на 12,5% в мае относительно апреля в связи с ростом поставок. Цены на свинину просели на 8,1% в аналогичном исчислении в связи в ростом производства свинины.