Казань, , 21:50 — REGNUM В Татарии в рамках цифровизации АПК запустили систему единой идентификации животных. В республике пилотными районами по этой работе стали Балтасинский и Арский районы, в которых начали бирковать новорожденных телят, сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.

Телятам на одно ухо устанавливают бирки с уникальным номером и gr-кодом, а на другое — электронные чипы, зарегистрированные в единой информационной системе. Ветеринарные службы произвели окончательную регистрацию и завели на животных ветеринарные паспорта, в которые будут вноситься все проводимые мероприятия.

При наведении телефона на gr-код на бирке животного можно ознакомиться с его паспортом. С помощью этой системы покупатель будет иметь возможность проверить, откуда мясо животного, где выращено, здоровье и проводимые ветеринарные мероприятия.

Кроме того, в дальнейшем животное без этого номера не сможет попасть на убой и прилавок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии внедрение унифицированных идентификационных номеров начнется с базовых хозяйств. Для этого выдадут номера, каждые хозяйства приобретут ушные бирки с лазерным нанесением и электронную метку, которыми отметят всё поголовье крупного рогатого скота.

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