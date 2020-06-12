Хух-Хото, Китай, , 06:34 — REGNUM Международный гигант в сфере упаковки компания Tetra Pak заложила строительство новых мощностей по производству укупорочных изделий в столице Внутренней Монголии городе Хух-Хото на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Поставщик упаковки вложит 700 млн юаней (около $98,8 млн) в фабрику в Зоне экономического и технологического развития Хух-Хото. Ожидается, что фаза строительства будет завершена к 2021 году. Новая фабрика будет способна производить 10 млрд пробок в год после начала работы, а также создаст 200 рабочих мест.

По словам аналитиков, фабрика обеспечит более стабильную и эффективную доставку закупорочных изделий клиентам по всей стране, включая гигантов молочной продукции вроде Yili и Mengniu.