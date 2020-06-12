Тяньцзинь, Китай, , 06:29 — REGNUM Город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая получил разрешение создать три новые хоны всестороннего развития в Новом районе «Бохай», сообщает агентство Синьхуа.

Объединенные комплексные области представляют из себя коммерческие зоны, которые предлагают выгодную налоговую политику и управляются таможенными властями. Госсовет КНР одобрил преобразование Тяньцзиньской зоны обработки экспорта, Тяньцзиньской свободной торговой портовой зоны «Дунцзян» и Тяньцзиньского логистического парка в комплексную особую экономическую зону суммарной площадью 13,41 кв. км.

Зона будет заниматься развитием лизинга судов и самолетов, а также внешней торговли. Кроме того, здесь будет развиваться импорт автомобилей, а также внешняя торговля услугами. Общий объем импорта и экспорта всех подобного рода зон в Китае достиг 2,9 трлн юаней (около $407 млрд) в 2019 году, что на 11,9% больше, чем годом ранее. Кроме того, они внесли 30% вклад в развитие внешней торговли страны.