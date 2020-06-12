Саратов, , 21:48 — REGNUM Из-за высокой нагрузки на имеющиеся мусороперерабатывающие заводы в Саратовской области появилась необходимость строительства дополнительного — четвертого завода. Такую задачу поставил губернатор региона Валерий Радаев.

Новый комплекс по переработке мусора появится в Калининском районе. Уже подготовлена проектно-сметная документация. Потенциальный объект включили в федеральную схему обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы). Губернатор настаивает на скорейшем поиске инвестора.

Поступающие от населения жалобы на несвоевременный вывоз мусора — еще один вопрос, который рассматривался на совещании с руководителями профильного блока регионального правительства. Кроме несвоевременного вывоза мусора, не хватает контейнерных площадок и самих контейнеров. На создание и содержание пунктов сбора мусора выделены средства только в 16-ти из 42-х районов, заметил губернатор. Для решения этого вопроса в Энгельсе и Саратове создали группу в соцсетях по обмену информацией с населением. «Любой факт невывоза мусора тут же передается по цепочке, и оперативно принимаются меры. Всё это не затратно, но эффективно. Рекомендую всем главам перенять этот опыт, наладив тесные сетевые коммуникации со всеми участниками процесса», — добавил Валерий Радаев.

Другая проблема — неодинаковый уровень собираемости платежей по районам. Так в Балакове, Шиханах и ЗАТО Михайловский собираемость составляет до 80%, а в Дергачевском, Питерском, Хвалынском и Ровенском районах — около 40%. Главам районов необходимо усилить разъяснительную работу с населением в части повышения собираемости платежей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за несвоевременного вывоза мусора наибольшее количества жалоб поступает от жителей Вольского, Энгельсского и Кировского районов Саратова.

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