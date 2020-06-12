Москва, , 05:49 — REGNUM В компании «Везёт» не согласились с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая запретила сделку по приобретению сервиса агрегатором «Яндекс.Такси». Об этом говорится в заявлении компании.

«Мы неприятно удивлены решением ФАС России и, конечно, не согласны с ним», — пояснили в пресс-службе «Везёт».

Отмечается, что информация о состоянии рынка агрегаторов такси, которая была использована при принятии решения в ФАС, вызвала недоумение.

Ранее, напомним, в федеральной службе сообщали, что в случае приобретения агрегатора «Везёт» совокупная доля объединённого оператора увеличится до 70% в географических границах России.

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