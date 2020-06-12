Пекин, , 04:11 — REGNUM Власти Китая усиливают защиту авторских прав в сфере изображений и фотографий в рамках выработки долгосрочного механизма защиты подобного рода работ, сообщили 11 июня в Национальной администрации авторских прав КНР.

Юридическая защита авторских прав в сфере новостных тематических фотографических работ стала основным пунктов нового циркуляра, выпущенного администрацией. Новый циркуляр также призван скорректировать неправильное поведение поставщиков стоковой фотографии, включая поддельные авторские права и неподлинную авторизацию.

Отмечается, что нарушение авторских прав на онлайн-фотографию и пиратство в этой сфере в последние годы в Китае начали набирать обороты. Администрация занимается расследованием и разрешением таких случаев, наращивая уровень защиты авторских прав в Китае по всем фронтам.