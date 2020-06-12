Тегеран, , 07:51 — REGNUM 11 июня исполнительный директор Курдской таможенной службы Ирана заявил, что за первые два месяца текущего иранского календарного года (начавшегося 20 марта) было экспортировано 685 793 тонны продукции на сумму $258 480 785. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Бахтияр Рахманипур рассказал, что экономический показатель вырос на 69% в весовом и на 13% в стоимостном выражении. Он добавил, что около 78 792 тонн товаров на сумму $24 608 583 были экспортированы через таможенный терминал Сиранбанд.

По словам Рахманипура, через таможенный переход Санандай было экспортировано 4147 тонн продукции на сумму 324 467 долларов США, что демонстрирует рост на 36% в весовом выражении.

Далее он сообщил, что через Башмакский приграничный район было экспортировано 433 727 тонны товаров на сумму $145,535,708, при этом отмечается небывалый рост на 109% в весовом выражении.