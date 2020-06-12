Тегеран, , 12:58 — REGNUM 11 июня заместитель министра иностранных дел по вопросам экономической дипломатии Голамреза Ансари заявил, что свободная зона Арас является «единственными воротами Ирана в евразийский рынок». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе своего визита в Арас Ансари упомянул о стратегическом положении свободной зоны на евразийском рынке. «Свободная зона Арас играет важную роль и имеет хорошее географическое положение для налаживания торговли с евразийским рынком», — сказал Ансари.

Чиновник назвал Армению подходящей возможностью для расширения торгово-экономическими связями и выразил надежду, что правительство воспользуется этим шансом для увеличения занятости, торговли и валютного рынка. Далее Ансари отметил, что свободные зоны могут играть важную роль в экспорте и приносить стране валютные доходы.

«К счастью, подписание соглашения о свободной торговле с ЕАЭС создало прекрасную возможность для Араса», — подчеркнул он.