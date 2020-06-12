Рига, , 00:21 — REGNUM После встречи с главой Банка Латвии премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что налоговая система должна стать более справедливой и изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 году, пишет портал lsm.lv.

«Результат зависит от способности пяти партий коалиции достичь соглашения об этих изменениях» — сказал Кариньш.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казак указал, что пандемия COVID-19 показала: существующий сегодня облегчённый налоговый режим в отношении самозанятых лиц, не защищает их в кризисной ситуации и угрожает размеру пенсий по возрасту. Казак считает, что лучшим выходом является снижение налоговой нагрузки на рабочую силу, чем снижение ставки НДС.

Речь идёт о введение для всех работающих, независимо от их статуса, обязательных взносов социального страхования. Первый сценарий предусматривает, что минимальный социальный взнос при заработной плате в 430 евро в месяц будет составлять 150,89 евро. Второй — при минимальной заработной плате в размере 500 евро, минимальный социальный взнос составит 175,45 евро.