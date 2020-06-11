Ашхабад, , 23:56 — REGNUM Жителей столицы Туркмении, желающих приобрести в государственных магазинах фрукты, сахар или растительное масло, заставляют покупать в качестве «нагрузки» не менее килограмма риса за 13 манатов (255 рублей), передает «Хроника Туркменистана».

Ашхабадцы жалуются, что если покупатель отказывался от риса, то продавцы вызывают дежурящего у магазина полицейского, который обвиняет недовольных граждан в нарушении общественного порядка и угрожает привлечением их к ответственности.

Также столичные жители сетуют на то, что правоохранительные органы запрещают им выстраиваться в очереди перед входом в магазины, расположенные на центральных улицах города, ссылаясь на распоряжение мэрии Ашхабада.

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