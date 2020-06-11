Тверь, , 22:31 — REGNUM Более 137 км газовых сетей и межпоселковых газопроводов планируется построить в Тверской области в 2020 году, сообщил губернатор Игорь Руденя 11 июня в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь. Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение о завершении газификации на территории страны.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Благодарен президенту за это решение. Мы, как регион, в котором насчитывается 13 негазифицированных муниципалитетов из 42-х, активно участвуем в программе. 1 октября текущего года будет окончательно оформлена программа актуализации газификации региона на пять лет, с 2021 года по 2025-й включительно. Уже четыре года системно работаем по программе газификации. В том числе за областные средства проектируем газопровод Ржев — Нелидово, что позволит газифицировать юго-запад региона — Оленино, Западную Двину и другие районы», — цитирует пресс-служба правительства региона Игоря Руденю.

В планах на 2020 год — завершение разработки проектов строительства газопровода Ржев — Нелидово, межпоселковых газопроводов до посёлков Максатиха, Жарковский, Молоково и города Красный Холм. Также планируется завершить проектирование семи межпоселковых газопроводов на территории Осташковского городского округа, Старицкого, Калязинского, Бежецкого районов общей протяженностью 191,7 км. В 2019 году было выполнено проектирование распределительных газопроводов в посёлках Жарковский, Молоково и в городе Красный Холм, построить их планируется до 2022 года.