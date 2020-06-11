Нью-Йорк, США, , 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 1485,67 пункта (5,50%), до 25 504,32 пункта, индекс S&P 500 упал на 153,86 пункта (4,82%), до 3036,28 пункта, индекс Nasdaq упал на 400,14 пункта (3,99%), до 9620,21 пункта.

Американский фондовый рынок находится под давлением из-за двух месяцев карантина в связи с эпидемией COVID-19 и продолжающегося роста безработицы.

Читайте также: Число безработных в США возросло ещё на 1,5 миллиона