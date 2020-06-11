Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подверг критике прогнозы Федеральной резервной системы (ФРС) о развитии экономики страны. Соответствующую запись он разместил 11 июня в своём микроблоге в Twitter.

«Федеральный резерв так часто ошибается. Я тоже вижу цифры, и намного лучше, чем они. У нас будет очень хороший третий квартал, отличный четвёртый квартал и один из лучших за всё время 2021 год», — написал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что скоро в Соединённых Штатах будет получена вакцина и разработано лекарство от коронавируса.

Напомним, накануне ФРС по итогам заседания руководства приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0−0,25% годовых. При этом глава американского финансового регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил о сохраняющейся большой неопределённости относительно перспектив экономики США.

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