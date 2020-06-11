Можга, Удмуртия, , 20:03 — REGNUM В Можге с 15 июня стоимость проезда в общественном транспорте снизится на два рубля или на 7,4% по сравнению с действующим тарифом — до 25 рублей за оду поездку. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава города Михаил Трофимов.

По его словам, снижения тарифа удалось добиться благодаря договоренности администрации города с перевозчиком АО «ИПОПАТ». Переговоры длились две недели, в них принимали участие также представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

«Администрацией Можги совместно с руководством АО «ИПОПАТ» разработана Дорожная карта, согласно которой будет идти работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков», — добавил Трофимов.

ИА REGNUM напоминает, тариф на проезд в Можге был повышен с 1 июня и составлял 27 рублей. До этого тариф был повышен в августе 2018 года на 15% — с 20 до 23 рублей. При этом в феврале текущего года при безналичной оплате стоимость проезда в общественном транспорте Можги составляла 15 рублей. Такой эксперимент продолжался лишь один месяц.