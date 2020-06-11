11 июня 2020 | Время чтения 9 мин

Галина Смирнова, , 19:54 — REGNUM Владимир Путин дал ряд поручений по поддержке IT-отрасли. И хотя именно данная отрасль больше других выиграла от самоизоляции экономики во время пандемии, вероятно, необходимость поддержки сектора продиктована просьбами участников рынка и тем, что параметры, в том числе финансовые, нацпроекта по развитию цифровой экономики, включающего ряд федеральных проектов, подразумевающих высокий уровень инвестирования в развитие отрасли пересматриваются. За что сказать отдельное «спасибо» стоит пандемии, которая, заметим, запустила всё же больше рыночных механизмов, при этом еще раз вскрыв проблему отсутствия какого-либо внятного правового регулирования деятельности IT-отрасли, что создает угрозу нашей с вами рядовой жизни. Правда, представители айтишного мира последнее утверждение практически в упор не замечают, пожалуй, кроме Натальи Касперской, ранее предложившей обратить внимание на удаление собранных персональных данных во время самоизоляции. А следовало бы обратить внимание, тогда бы и прогнозы, озвученные на встрече с Путиным президентом некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентином Макаровым о том, что после эпидемии многие российские разработчики в небольших компаниях могут потерять свои места и уехать из страны, несмотря на отсутствие таковых планов ранее, были не такими мрачными. Понятно, что подобные прогнозы позволяют «пускать пыль в глаза» в данном случае в глаза Президента РФ, и побуждать государство к еще более активной поддержке. Особенно сейчас, когда в мире началась «гонка технологий», подобные утверждения воспринимаются болезненно и задевают за живое Владимира Путина.

Флаг России

Однако участникам российского айтишного мира в поиске минусов работы в России, всё же стоит обратить внимание и на отсутствие достаточно высокой для них конкуренции на этом рынке со стороны зарубежных компаний и на то, что закрываются глаза на наличие монопольных компаний, и на наличие на мировом рынке более дешевой конкурирующей силы со стороны украинских, польских, белорусских IT-специалистов, а главное, что в России до сих пор лояльно относятся к сбору персональных данных — основе основ сегодняшних и будущих технологий, а также по большому счету позволяют IT-отрасли быть предоставленной самой себе ради ее развития. Да, общеизвестный факт, что высокая зарегулированность мешает развитию всего нового, вот, видимо, государство и старается не вмешиваться со своими законами в этот новый мир, хотя не такой он уже и новый. А в это время жители зарубежных стран выступают против таких технологий, сжигают 5G-вышки, развернули активную борьбу с внедрением новых цифровых технологий и в офлайн режиме и онлайн. Несмотря на то, что российские программисты пользуются высокой популярностью за рубежом, не факт, что им сейчас там будут рады, причем такой тренд уже прослеживается в той же знаменитой Кремниевой Долине. Более того, многие страны стали защищать свои рынки, что может ударить и по реализации программных продуктов российских компаний. В России же айтишников холят и лелеют. Созданы технопарки, учитывающие специфику работы IT-специалистов, в том числе специальные правовые условия, действующие на их территориях. Инфраструктура технопарков позволяет им чувствовать себя как дома, да так, что даже, менеджеры крупнейших IT-компаний — разработчиков софта обратили внимание, насколько «курортная» обстановка стала мешать эффективной работе, всё больше сотрудников хотят расслабляться. Удивительно, но подобных тепличных условий не создавалось тем же советским ученым, но их разработки гремели на весь мир, не создаются даже похожие условия и в других уже современных российских сферах экономики, от которых зависит и промышленное развитие страны и продуктовая безопасность, при куда более тяжелом труде и более низких зарплатах.

К слову, в публикациях, размещенных в открытом доступе специализированными IT-порталами говорится, что в 2014 году многие украинские айтишники стали покидать родину. Делали он свой выбор в пользу Чехии, Румынии или стран Балтии, но большинство решали связать свою судьбу с Польшей. Ориентиры для переезда были более чем скромные: близость дома, схожесть языков, близость менталитета, перспектива получить европейское гражданство и возможность поработать в европейских продуктовых компаниях, безопасность, рабочая судебная система, ухоженные улицы, чистота и порядок, доступная ипотека под низкий процент, относительно дешевые автомобили, вежливые и опрятные европейцы. То есть, нет в этом списке ни льгот, ни специальной инфраструктуры, а обычные житейские потребности. Между тем, те, кто не успел обрасти семьей, а главное обязательствами, последние пару лет стали вновь перемещаться, кто-то поехал дальше — в Германию, а кто-то двинул глубже — на Запад — в более по их понятиям богатые Европу и США. Но, большинство — стали возвращаться домой. Причины для такого поворота событий самые разные: понижение социального статуса, что в принципе ожидает любого эмигранта, скучная европейская жизнь, невозможность создать семью в силу не особого расположения к эмигрантам местных жителей, низкие зарплаты за счет налогообложения и элементарная дороговизна жизни, отражающаяся в предоставлении сервисных услуг — начиная от стрижки и заканчивая мойкой авто. Так что, мир может не настолько радушно встретить айтишников, да и любого другого российского специалиста, как они того ожидают.

Между тем, судя по словам господина Макарова, для того, чтобы предотвратить его мрачные прогнозы, в том числе по возможному оттоку кадров, конечно же, требуется поддержка отрасли. Неплохо, по его мнению, было бы либо бессрочно продлить льготы на страховые взносы, а может и вовсе отказаться от их взимания вплоть до 2021 года включительно и точечно поддержать компании, обслуживающие пострадавшие отрасли. А также снять НДС с сервисной индустрии, снизить налог на прибыль до 2% для компаний, которые экспортируют из России, и снять НДС с расходов на зарубежный маркетинг. По предположениям Макарова эти меры позволят создать правильные и хорошие условия для развития IT-отрасли, сравнимые с условиями в Сингапуре! Между тем, всем и без слов понятно, что пандемия пошла отрасли на пользу. Даже если говорить о софт-продуктах, покупка предприятиями которых, возможно, и сокращалась, то не стоит забывать, что эти продукты недешевые и компании могли бы приложить усилия к пересмотру своей маркетинговой политики. Видимо, проще просить денег у государства, чем терять лишнюю копейку своей прибыли. Однако уступка по страховым взносам, лишив внебюджетные фонды денег, потребует от государства новых финансовых вливаний на выполнение социальных обязательств перед жителями страны и всё же не гарантирует того, что она отразится на заработных платах сотрудников компаний, которых, судя по словам Макарова нужно удержать в стране. Где может залечь эта уступка, понятно — в прибыли компании.

Что касается необходимости дополнительных льгот, озвученных Макаровым, то если обратить внимание на заявления представителя компании Яндекс — управляющего директора группы компаний Тиграна Худавердяна, то его оптимистичные прогнозы не позволяют делать однозначных выводов об их большой необходимости. Худавердян не скрывает, что IT-отрасль пережила коронакризис лучше, чем множество других: «нас всех спасло то, что мы смогли сразу перейти на удаленную работу… А некоторые процессы даже улучшились. И решения быстрее принимаются…», — следует из цитаты издания «Коммерсант».

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, некоторые сервисы, и вовсе показали десятикратный прирост пользователей (доставка продуктов, телемедицина). В этом году, по его данным экспортная выручка от игровых компаний превысит, наверное, 4 млрд долларов, что больше, чем весь экспорт рыбы из России! Господин Добродеев также намекнул Путину, что компании, занимающиеся таким бизнесом, по сути делающемся на пустом месте: ни сырья, ни промышленного оборудования не нужно, при этом прибыль получается высокой, сейчас могут перерегистрироваться туда, где им выгоднее будет работать, мол, нужен ли России отток интеллектуальной собственности, талантов и налогов, ввернув тут же просьбу о помощи, представив уже разработанный компанией пакет мер для выравнивания налогового и регуляторного режима для высокотехнологичных компаний, добившихся успеха на международной арене. Обычно, подобная постановка просьбы о помощи, граничащая с шантажом, вызывает желание застелить дорожку скатертью с пожеланиями счастливого пути. Но политика — дело тонкое… В конце концов не каждая страна позволит зомбировать своих граждан играми и их разработчики могут оказаться у разбитого корыта, как старуха, не сумевшая унять свой аппетит. А аппетит, он, да, растет во время игры. Судя по всему, у айтишников он вырос во время самоизоляции, что, видимо, слегка затмило разум, ведь сегодняшняя прибыль не пойдет ни в какое сравнение с будущим периодом, не подразумевающим новые режимы длительной самоизоляции. Тут, конечно, впору вспомнить передачу Никиты Михалкова про Билла Гейтса, только там акцент был смещен на чипирование через прививки. А здесь акцент куда серьезней и весомей — рост прибыли.

По делу и по существу звучали аргументы, пожалуй, только от главы компании InfoWatch Натальи Касперской. По ее словам, готовясь ко встрече с Президентом было желание просить признать отрасль пострадавшей, но всё-таки решили, что просьба будет носить вызывающий характер, призвав лишь сузить и разбить ОКВЭДы, потому как сегодняшняя установка позволяет включать в пострадавшие от пандемии огромное количество компаний, даже тех, кто таковыми не является, при том, что те, кто в ней нуждается больше в результате равных условий получают меньший уровень поддержки, с чем Президент не смог не согласиться.

По итогам встречи Владимир Путин дал ряд поручений, в частности: включить план поддержки IT-отрасли в национальный план по развитию экономики; заместить за счет госзаказов выпадающее финансирование отрасли; провести налоговый маневр в этой сфере; подготовить предложения по созданию комфортной бизнес-среды для отрасли и проработать вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии. Последнее поручение, очевидно, связано с просьбой, озвученной главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским о возможности предоставления IT-компаниям доступа к оптовому рынку электроэнергии. Похоже, когда-то выстроенная Анатолием Чубайсом при реформировании рынка электроэнергетики схема станет более прозрачной благодаря IT-технологиям, что лишний раз говорит о том, что и на старуху бывает проруха!