Подгорица, , 19:41 — REGNUM Согласно текущим оценкам, ожидаемое сокращение туристического потока в Черногории составит около 40%, сообщил государственный секретарь министерства устойчивого развития и туризма Дамир Давидович.

Однако он считает, что результаты борьбы Черногории с эпидемией коронавируса дадут сильный импульс его увеличению к концу года.

«По нынешним оценкам, мы ожидаем падение туристического трафика примерно на 40 процентов. Однако пока неизвестно, когда будет вторая волна эпидемии, что дает туризму шанс вне сезона», — сказал Давидович.

Он отметил, что вторая половина года традиционно очень важна для черногорского туризма, потому что в это время реализуется 75% от общего турпотока.