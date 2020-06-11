Москва, , 19:31 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 1 по 8 июня выросла на шесть копеек и составила 44,92 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал в среднем на три копейки — до 47,74 рубля.

По состоянию на 8 июня средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,47 (+5 копеек) рубля, марки АИ-95 — 45,93 рубля (+8 копеек), марки АИ-98 — 52,07 рубля (+3 копейки).

По данным Росстата, в течение нежели рост цен на бензин наблюдался в 45 центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Кызыле — на 1,8%, Курске — на 1,4%, Тамбове — на 1%. Снижение цен на отмечено в Калининграде — на 0,1%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — в среднем не изменились.

Напомним, на предыдущей неделе, согласно данным Росстата, средние цены на бензин и дизельное топливо в России выросли на две копейки. За неделю до этого бензин подорожал на одну копейку, а дизельное топливо подешевело на две копейки.