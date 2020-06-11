Подгорица, , 19:26 — REGNUM Около шести тысяч граждан имеют депозит более 50 000 евро в коммерческих банках Черногории, и они имеют право на гарантии возврата вкладов. Об этом пишет издание Dan.

В случае банкротства банка вкладчикам будет выплачено 306 100 000 евро или 24,52% от общего объема гарантированных вкладов физических лиц.

По состоянию на 31 декабря 2019 года членами фонда страхования вкладов являлись тринадцать банков. Вклады во всех банках защищены черногорской системой защиты в соответствии с законодательством. Из общего объема депозитов, размещенных в банках, депозиты юридических лиц составили 49,32%, а депозиты физических лиц — 50,68% от общего объема депозитов на конец наблюдаемого периода.

Конец 2019 года вклады, которые не покрываются системой страхования вкладов, составили 9,16% от общего объема вкладов.