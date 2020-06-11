Астрахань, , 19:10 — REGNUM В Астраханской области в конце июня намечается пуск судостроительного проекта для компании «Газпром». Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил областной министр промышленности и природных ресурсов Денис Афанасьев.

На заводах «Красные Баррикады», «Лотос» и имени Ленина начнётся строительство трёх модулей ледовой платформы для газового месторождения Каменномысское.

«Это крупный проект, который вдохнёт новую жизнь в нашу судостроительную отрасль. Что касается возобновившего в декабре 2019 года работу завода «Красные Баррикады», то сегодня на нем трудятся более 700 человек, а средняя зарплата составляет 62 тысячи рублей», — рассказал Афанасьев.

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