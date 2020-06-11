Астрахань, 11 июня 2020, 19:10 — REGNUM В Астраханской области в конце июня намечается пуск судостроительного проекта для компании «Газпром». Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил областной министр промышленности и природных ресурсов Денис Афанасьев.
На заводах «Красные Баррикады», «Лотос» и имени Ленина начнётся строительство трёх модулей ледовой платформы для газового месторождения Каменномысское.
Читайте ранее в этом сюжете: Астраханская промышленность не пострадала от пандемии коронавируса
Читайте развитие сюжета: «Лукойл» не отказался от освоения нефтяных месторождений на Каспии