Астрахань, 11 июня 2020, 18:50 — REGNUM Промышленные предприятия Астраханской области практически не пострадали от пандемии коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил областной министр промышленности и природных ресурсов Денис Афанасьев.
По словам министра, ограничения частично сказались только на пищевой промышленности: приостановили работу школы, вузы и сузы, и выполнение госконтрактов по поставкам продуктов питания снизились примерно на треть. В частности, это коснулось хлебозаводов «Астраханец», Трусовского и Наримановского.
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