Астрахань, , 18:50 — REGNUM Промышленные предприятия Астраханской области практически не пострадали от пандемии коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил областной министр промышленности и природных ресурсов Денис Афанасьев.

«Промышленные предприятия практически не останавливались. За весь период пандемии у нас был перерыв в 7−10 дней в работе судостроительных заводов. Предприятия пищевого производства, лёгкой, нефтегазовой промышленности вообще не останавливали свою деятельность», — рассказал Афанасьев.

По словам министра, ограничения частично сказались только на пищевой промышленности: приостановили работу школы, вузы и сузы, и выполнение госконтрактов по поставкам продуктов питания снизились примерно на треть. В частности, это коснулось хлебозаводов «Астраханец», Трусовского и Наримановского.

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