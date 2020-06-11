Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Государственный долг США достиг рекордной отметки в 26 $трлн. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Такого уровня государственный долг США еще никогда не достигал. Всего за два последних месяца он увеличился на $2 трлн. Связано это прежде всего с мерами поддержки экономики и граждан в период пандемии.

В пересчете на душу населения, на каждого гражданина США приходится $78 881 государственного долга.

Стоит отметить, что в 2019 оду США заплатили $567 млрд процентных расходов по государственным долгам (17% доходов бюджета). Средняя процентная ставка составила 2,5%. Однако в марте 2020 года ставка существенно упала из-за решения Федеральной резервной системы США снизить ключевую ставку 1,75% до 0,25%. Вместе с fed funds rate уменьшилась и стоимость обслуживания долга. К примеру, за год доходность 10-летних Treasuries опустилась с 2,4% до 0,7% годовых.

Примечательно, что внутренний валовый продукт США по оценкам МВФ составляет $21,4 трлн.