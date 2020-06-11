Астрахань, , 18:41 — REGNUM В Астраханской области для субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих нежилые помещения в зданиях бизнес-инкубаторов, установлен мораторий на уплату арендных платежей, предусмотренных в 2020 году по договору. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

На малый и средний бизнес распространяется снижение ставки по налогу на имущество организаций с 2% до 0,5% и отсрочка по уплате арендных платежей и снижение размера арендной платы.

В агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области пояснили, что речь идёт о субъектах малого и среднего бизнеса, арендующих нежилые помещения в зданиях всех областных учреждений социальной сферы, учреждений культуры и спорта, и образовательных. По договорам аренды областного государственного недвижимого имущества предусмотрено предоставление отсрочки по уплате арендной платы за период с апреля по июнь 2020 года, на срок, предложенный арендатором.

«В адрес агентства и арендодателей по государственным бюджетным и автономным учреждениям обращаются за региональными видами имущественной поддержки — либо мораторий для бизнес-инкубаторов, либо отсрочка, либо уменьшение арендных платежей. Статистика показывает, что в подавляющем большинстве с учётом требований законодательства такая поддержка оказывается. Аналогичная мера поддержки также осуществляется органами местного самоуправления в разрезе муниципальных образований», — рассказала руководитель агентства Наталья Москвитина.

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