Нижний Новгород, , 17:54 — REGNUM В этом году парки, скверы, площади и бульвары Нижнего Новгорода украсят ковровые цветники, сообщает пресс-служба администрации города.

Клумбы займут 11 тысяч квадратных метров, первые 2,5 тысячи кв. метров уже высадили ко Дню России. Цветочные композиции появились на главной площади города, набережных, в скверах, возле театра, вдоль улиц.

«Впервые помимо однолетних культур в оформлении клумб были использованы многолетние цветы, такие как хоста, очиток, флокс, гейхера, астильба и другие. Это позволит существенно снизить затраты на ежегодное устройство цветников», — отметил начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района Максим Смертин.