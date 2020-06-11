Нью-Йорк, США, , 17:37 — REGNUM Фондовый рынок США открылся и ведет торги 11 июня в «красной зоне» — Dow Jones опустился к 26 000 пунктов, Nasdaq снова ниже 10 000 пунктов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 916,99 пункта (3,40%), до 26 073,00 пункта, S&P 500 упал на 88,75 пункта (2,78%), до 3101,39 пункта, Nasdaq упал на 190,01 пункта (1,90%), до 9830,34 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Dow и S&P закрылись в «красной зоне», однако Nasdaq установил рекорд закрытия и установился выше 10 000 пунктов.

Читайте также: Индекс Nasdaq завершил торги выше 10000 пунктов