Севастополь, , 17:34 — REGNUM Севастопольские рестораны и SPA-салоны вернутся к обычной работе с 24 июня. Об этом 11 июня на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«С 24 июня предлагается возобновить работу ресторанов в полном формате с учётом ограничений, которые есть. Также с 24 июня предлагается открыть SPA-салоны, массажные салоны и солярии с доступом посетителей», — заявил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Севастополе частично возобновили работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения. Детские сады вернутся к полноценной работе с 15 июня, а поликлиники и больницы — с 22 июня. 15 июня официально откроют купальный сезон.

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