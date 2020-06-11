Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Заявки на пособие по безработице на прошлой неделе подали ещё 1,5 млн граждан США, 11 июня передает CNBC.

Число заявок на пособие по безработице оказалось меньше оценок аналитиков Dow Jones и на 355 000 меньше, чем неделей ранее.

С начала эпидемии COVID-19 в США заявки на пособие по безработице подали более 44 миллионов американцев. Пик пришелся на неделю 3 — 9 мая, когда число заявок составило 24,9 млн.

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