Москва, , 17:33 — REGNUM Для проверки доходов председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова («Единая Россия») будет создана специальная рабочая группа. Об этом сообщает депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ) в своём телеграм-канале.

По её словам, группа будет состоять из числа депутатов законодательного собрания столицы. Соответствующее решение было принято 11 июня на заседании комиссии Московской городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами.

Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году. После публикации этой информации ряд депутатов из трёх фракций Мосгордумы выступили с инициативой об отставке его с поста председателя МГД.

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