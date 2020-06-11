Минск, , 17:19 — REGNUM Александр Лукашенко потребовал активнее строить арендное жилье для работников социальной сферы. Об этом он заявил 11 июня, заслушивая доклад по проекту правительственного постановления «О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

По мнению Лукашенко, одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку — это развитие регионов. «А развитие регионов без работников социальной сферы невозможно», — отметил он.

В связи с этим Лукашенко высказался о предоставлении арендного жилья для работников социальной сферы, в том числе врачей и учителей, так как «мы их и часто привлекаем к разного рода другим государственным мероприятиям». Такие проекты «будут неокупаемые», отметил он.

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«Надо нам шире разворачивать строительство арендного жилья, и, желательно, чтобы оно было в приоритете, особенно для врачей, учителей, работников сферы культуры, — сказал Лукашенко. — Это, конечно, прежде всего касается наших регионов, да и в Минске немало проблем по этим специалистам. Но очень важно, чтобы мы обратили внимание на регионы. Тогда и текучесть кадров уменьшится, и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные девятьсот или тысячу евро, а потом потратить их на обычные нужды. То есть этому мы будем уделять самое серьезное внимание впредь».

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«Эффект должен быть один: люди должны закрепляться по месту жительства, жить и работать в своей стране, и работать эффективно», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее льготные ставки по кредитам на строительство жилья были ориентированы, в первую очередь, на работников силовых министерств и ведомств. На них также ориентирована и программа строительство арендного жилья,

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Также напомним, в 2009 году Лукашенко заявил российским журналистам, что белорусская доярка в сезон зарабатывает около $1 тыс. Он также заявлял об успехах развития и возрождения села, развитии культуры и многих других успехах.

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