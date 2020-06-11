Архангельск, 11 июня 2020, 17:19 — REGNUM Почти 3,6 млн рублей выделят в Архангельской области на стимулирующие выплаты водителям скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Эти деньги будут направлены обществу с ограниченной ответственностью «Эффективная система здравоохранения», предоставляющей услуги станции скорой помощи на условиях аутсорсинга.
Помимо этого, Минздрав РФ увеличит для региона сумму межбюджетного трансферта на выплаты стимулирующего характера медработникамна 9,4 млн рублей — до 53,5 млн рублей.