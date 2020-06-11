Архангельск, , 17:19 — REGNUM Почти 3,6 млн рублей выделят в Архангельской области на стимулирующие выплаты водителям скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Эти деньги будут направлены обществу с ограниченной ответственностью «Эффективная система здравоохранения», предоставляющей услуги станции скорой помощи на условиях аутсорсинга.

«За апрель 2020 года доплаты получили 11 сотрудников ООО «Эффективная система здравоохранения» на общую сумму 608 тысяч 685 рублей. За май выплаты поступят еще 40 сотрудникам на общую сумму два миллиона 213 тысяч 400 рублей», — пояснил министр здравоохранения Антон Карпунов.

Помимо этого, Минздрав РФ увеличит для региона сумму межбюджетного трансферта на выплаты стимулирующего характера медработникамна 9,4 млн рублей — до 53,5 млн рублей.