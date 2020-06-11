Анкара, , 17:18 — REGNUM Регулярные авиарейсы в Россию намерены возобновить с 15 июля власти Турции. Об этом 11 июня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ от МВД Турции.

Меры по нормализации общественной жизни и постепенному возврату к международным полётам были рассмотрены на последнем заседании кабинета министров Турции. Было предложено начать международное авиасообщение с Россией с 15 июля. В настоящее время ожидается подтверждение с российской стороны.

Также, согласно документу, возобновление авиасообщения Турции с Казахстаном ожидается с 20 июня, с Украиной и Белоруссией с 1 июля, с США с 1 сентября. Все прибывающие в Турцию пассажиры будут проходить медосмотр, а при обнаружении симптомов коронавирусной инфекции им будет бесплатно сделано тестирование.

Документ был подписан главой МВД Турции Сулейманом Сойлу и разослан всем заинтересованным ведомствам всех провинций Турции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вариантах возобновления международного сообщения, которые представила Росавиация.

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