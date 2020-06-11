Рига, , 17:02 — REGNUM На счетах в латвийских банках с начала года было арестовало 282 млн евро, 94 млн евро из них — в первые дни июня. Об этом заявила 11 июня глава Службы финансовой полиции (FID) Латвии Илзе Знотиня в интервью журналистам программы Латвийского телевидения «Утренняя Панорама».

Об аресте нескольких сотен миллионов евро, по словам Знотини, сообщает и Управление государственной полиции по предотвращению экономических преступлений.

По ее словам, в Латвии исторически накопился огромный объём нелегальных денег.

«Сегодня, возможно, неправильно двигаться вперёд, следуя уголовному и обременительному судебному процессу. Возможно, нам нужно изменить режим конфискации, сделать его более эффективным и в меньшей степени подчинённым уголовному процессу», — сказала Знотиня.

Отметим, что речь идёт о конфискации денег, размещённых на счетах оффшорных компаний в латвийских коммерческих банках.