Москва, , 16:58 — REGNUM Курс евро на валютных торгах в четверг, 11 июня, поднимался выше 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:31 мск евро рос на 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии — до 79,01 рубля. В последний раз курс евро находился на такой отметке 20 мая.

На текущий момент евро торгуется на уровне 78,96 рубля, что на 1 рубль 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Доллар также подорожал более чем на один рубль — до 69,52 рубля.

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