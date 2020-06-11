Москва, , 16:48 — REGNUM Профицит внешней торговли России в апреле 2020 года снизился в 2,3 раза в годовом выражении. Такие данные приводит 11 июня пресс-служба Банка России.

По оценке регулятора, положительное сальдо внешней торговли в апреле составило $6,236 млрд против $14,605 млрд за аналогичный период прошлого года.

Объём экспорта России в апреле, согласно данным Центробанка, снизился на 36,9% в годовом выражении и составил $23,469 млрд, а объём импорта сократился на 21,9% — до 17,233 млрд.