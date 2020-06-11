Рига, , 16:31 — REGNUM Пандемия коронавируса сократила ввоз в Латвию наличных денег. Об этом 11 июня заявила глава Службы финансовой полиции (FID) Илзе Знотиня в интервью журналистам программы Латвийского телевидения «Утренняя Панорама».

По ее словам, по оценкам службы в страну поступало до 400 млн евро наличных в год.

«До этого Банк Латвии не эмитировал евро. Тенденция была негативной. Мы только инкассировали. Наши соседи — Литва и Эстония эмитировали. После закрытия границ, выяснилось, что 400 млн евро, которые поступали в Латвию из-за рубежа не могут быть ввезены», — сказала Знотиня.

Поэтому, отметила она, в Латвии была зафиксирована позитивная или нейтральная тенденция оборота наличных.

Глава FID считает, что в будущем в стране нужно усилить контроль за ввозом наличных через границу.