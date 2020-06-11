Москва, , 16:26 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 5 июня составил $565,2 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 29 мая международные резервы страны составляли $563,9 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,3 млрд, или на 0,2%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате положительной валютной переоценки, которая была частично нивелирована продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».

Напомним, согласно данным ЦБ, в мае международные резервы России выросли на $122 млн. На начало июня в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $438,57 млрд, специальные права заимствования — $6,66 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,44 млрд, монетарное золото — $127,57 млрд.