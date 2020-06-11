Севастополь, , 16:25 — REGNUM В Севастополе с 15 июня официально откроют купальный сезон и введут контроль за плотностью отдыхающих на пляжах. Об этом 10 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

«Официально купальный сезон должен быть открыт с 15 июня. Пляжи должны соответствовать требованиям постановления Роспотребнадзора. При этом нужно продумать количество людей, которые одновременно находятся на пляже, дополнительные меры дезинфекции», — процитировали в пресс-службе слова и.о. губернатора Михаила Развожаева.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в городе возобновляют работу заведения общепита на улицах, а также частные образовательные и спортивные учреждения. Детские сады вернутся к полноценной работе с 15 июня, а поликлиники и больницы — с 22 июня.

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